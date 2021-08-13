В Ноябрьске пострадал мотоциклист, врезавший в дорожный знак

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария произошла 12 августа в районе дома № 61 по ул. Магистральной в Ноябрьске.

- Около 09:50 минут водитель мотоцикла «Kawasaki» не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги, затем столкнулся с дорожным знаком и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло семь аварий, а с начала года - 2 982, в которых 16 человек погибли и 173 травмированы, включая 15 детей.

Напоминаем, что 11 августа в регионе произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста. Его сбила иномарка в Новом Уренгое.