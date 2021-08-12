В Новом Уренгое иномарка сбила мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария случилась 11 августа около дома №4/3 мкр. Оптимистов в Новом Уренгое.

- Около 13:00 водитель «Toyota», выезжая с прилегающей территории, столкнулся с мотоциклом «Honda». В результате ДТП водитель последнего получил телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло восемь аварий, а с начала года - 2 885, в которых 16 человек погибли и 170 получили травмы, в том числе 14 детей.

Также напоминаем, что ранее между Лабытнанги и Харпом перевернулся снегоболотоход с пассажирами.