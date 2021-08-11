Между Лабытнанги и Харпом опрокинулся снегоболотоход с пассажирами

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария произошла 10 августа на 5 километре автодороги Лабытнанги - Харп.

- Около 13:00 водитель снегоболотохода потерял контроль над транспортом, в следствие чего врезался в дорожное ограждение и вылетел за трассу с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры снегоболотохода получили различные травмы, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло восемь аварий, а с начала года - 2 874, в которых 16 человек погибли и 169 получили травмы, в том числе 14 детей.