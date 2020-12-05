В Салехарде благоустроят территорию «Горка-парка». Фото - salekhard.org.

В 2021 году из городского бюджета будут направлены средства на развитие спортивно-туристического комплекса «Горка-парк». Напомним, что ранее его признали победителем проекта «Уютный Ямал» в Салехарде.

По информации пресс-службы администрации города, эта инициатива по итогам общественного голосования получила максимальную поддержку жителей, набрав 5 494 голоса. Голосование за проекты проходило на портале «Живём на Севере», в группе администрации города Вконтакте и в центрах проведения викторины «Уютный Ямал».

– Хотелось бы там видеть обновлённую парковку, детскую игровую площадку и современную террасу с видом на реку, – отметил автор проекта Василий Моргунов.

По задумке Василия Моргунова, проект может стать очень красивым арт-объектом и комфортным местом для отдыха и семейного досуга салехардцев.