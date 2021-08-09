В Лабытнанги задержали вандала, разбившего стекло в теплой остановке Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги задержали вандала, разбившего стекло в теплой остановке стоимостью 24 тысячи рублей. Напоминаем, что происшествие случилось в ночь на 30 июля, попав в объектив камеры наружного наблюдения.

На кадрах прекрасно видно, как парень сначала пинает павильон, а потом, решив показать силу, разбивает стекло ударом кулака. Затем, удовлетворенный собой, он спокойно уходит прочь, словно ничего и не произошло.

- Правоохранителями установлен и задержан подозреваемый в совершении данного нарушения. Им оказался ранее не судимый местный житель 1992 года рождения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В худшем случае горожанин может получить три месяца ареста, а в лучшем - отделаться штрафом.