«Вандалы бесчинствуют»: в Лабытнанги неадекватный мужчина разбил стекло в теплой остановке

Фото: скриншот с видео. Не исключено, что в момент происшествия мужчина был пьян.

В Лабытнанги продолжают бесчинствовать вандалы, разрушающие город. Буквально вчера, 29 июля, в соцсетях появилось видео, на котором ребенок ударом ноги ломает уличное украшение. Не боясь прохожих и камер видеонаблюдения, мальчик несколько раз пинает архитектурную форму, а затем поспешно убегает.

А сегодня, 30 июля, появилось еще одно сообщение о новом случае вандализма. На этот раз в центре обсуждений оказался взрослый мужчина, «подравшийся» с теплой остановкой.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, прекрасно видно, как неадекватный парень сначала пинает павильон, а потом, решив показать силу, разбивает стекло ударом кулака. Затем, удовлетворенный собой, он спокойно уходит прочь, словно ничего и не произошло.

Смотреть видеосюжет В Лабытнанги неадекватный мужчина разбил стекло в теплой остановке

Местные жители, узнав о случившемся, были сильно возмущены. Горожане единогласно решили, что хулигана надо наказать по всей строгости закона. Помимо денежной компенсации, он должен сам установить разбитое стекло, чтобы начать ценить чужой труд.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Разбитое стекло.

Не осталась в стороне и глава города Марина Трескова, резко высказавшаяся о произошедшем.

- Этот случай, я надеюсь, не останется безнаказанным. Система видеонаблюдения, установленная во всех общественных местах, включая данный автобусный павильон, позволит установить личность нарушителя. Меня, как жителя города, возмущают такие поступки до глубины души, - написала градоначальница в своих соцсетях.

Также она призвала жителей уважать труд других людей и беречь все, что делает город чистым, уютным и комфортным.