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Общество7 августа 2021 7:41

Археологи нашли древний фрагмент из керамики на территории Коми-деревни в Лабытнанги

Присоединиться к раскопкам могут все желающие
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжаются раскопки на территории Коми-деревни, начатые три года назад. Сейчас здесь трудится сборный отряд молодых людей из Омска, Барнаула, Уфы, Архангельска и Лабытнанги.

- В этот раз археологам предстоит раскрыть более тысячи квадратных метров культурного слоя, чтобы узнать, что еще таит в себе земля Коми-деревни, - рассказала глава города Марина Трескова.

Кстати, уже есть первые находки - фрагменты изделий из керамики. Каждый из артефактов будет исследован, а после - передан в музей.

Работы продлятся до 30 августа. Присоединиться к раскопкам может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Добровольцы России».

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