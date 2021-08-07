Археологи нашли древний фрагмент из керамики на территории Коми-деревни в Лабытнанги

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжаются раскопки на территории Коми-деревни, начатые три года назад. Сейчас здесь трудится сборный отряд молодых людей из Омска, Барнаула, Уфы, Архангельска и Лабытнанги.

- В этот раз археологам предстоит раскрыть более тысячи квадратных метров культурного слоя, чтобы узнать, что еще таит в себе земля Коми-деревни, - рассказала глава города Марина Трескова.

Кстати, уже есть первые находки - фрагменты изделий из керамики. Каждый из артефактов будет исследован, а после - передан в музей.

Работы продлятся до 30 августа. Присоединиться к раскопкам может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Добровольцы России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лабытнангцам рассказали, как может преобразиться Коми-деревня. Работу ведут специалисты из двух организаций (подробнее)