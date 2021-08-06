Жительница Нового Уренгоя, болеющая коронавирусом, родила двух здоровых малышей Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Нового Уренгоя, болеющая коронавирусом, родила двух здоровых малышей. Об этом сообщили в городской больнице.

- Накануне пациентка инфекционного госпиталя родила двойню. Роды прошли благополучно в красной зоне перинатального центра. Брат и сестра появились на свет с разницей в десять минут, - рассказали в медучреждении.

Первые ПЦР тесты, взятые у новорожденных, оказались отрицательными. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы дети и мама были здоровы.

Кстати, роды у беременных с коронавирусом принимают в мельцеровском боксе - это комплекс помещений с отдельным входом, родильным отделением, оперблоком, санитарной комнатой и вентиляцией.

Когда малыш появился на свет, женщину переводят в инфекционный госпиталь, а ребенка - в отдельную палату красной зоны, где он проводит несколько дней под наблюдением врачей . Если оба ПЦР-теста, взятые с интервалом в 48 часов, отрицательные, родственники могут забрать малыша домой.