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На Ямале возросло количество заболевших коронавирусом среди беременных. Для сравнения, в июле было зафиксировано 22 случая, в июне - 6, а в мае - всего один.

Сейчас на контроле специалистов женской консультации Нового Уренгоя находятся 27 беременных женщин с подтвержденным COVID-19: одиннадцать из них прошли курс лечения в стационаре, остальные - амбулаторно.

- Взаимодействие служб уже отработано: при первых признаках ОРВИ терапевт осматривает женщину на дому, берет мазок и передает информацию участковому акушеру-гинекологу. С первого дня болезни врачи ежедневно осуществляют аудиоконтроль. Тщательное наблюдение за состоянием женщины и плода необходимо, чтобы в случае ухудшения самочувствия незамедлительно принять меры для госпитализации или экстренного родоразрешения. Плановые роды в период эпидемии осуществляет перинатальный центр Ноябрьска, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

С начала года экстренные роды были приняты у двух беременных женщин. Они прошли в мельцеровском боксе - это комплекс помещений с отдельным входом, родильным отделением, оперблоком, санитарной комнатой и вентиляцией.

После родов женщину переводят в инфекционный госпиталь для лечения коронавируса, а ребенка - в отдельную палату красной зоны, где он проводит несколько дней под наблюдением врачей . Если оба теста ПЦР, взятые с интервалом в 48 часов, отрицательные, родственники могут забрать малыша домой.