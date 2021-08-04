В поселениях Ямальского района обустраивают новые места для отдыха и занятия спортом

Фото: администрация Ямальского района

В поселениях Ямальского района обустраивают новые зоны отдыха. Уже через несколько недель для жителей откроются шесть общественных территорий, где можно будет отдохнуть и провести время с пользой.

Так, в районном центре по просьбе людей возводится открытая площадка для занятий национальными видами спорта. Специально для этого были закуплены особый инвентарь и оборудование. После их установки занятия спортом станут намного комфортней.

В Новом Порту почти готово к открытию долгожданное футбольное поле, которое строят рядом с хоккейным кортом и вело-роллердромом. Рабочие уже соорудили ограждение и уложили искусственное покрытие.

Фото: администрация Ямальского района

А в Яр-Сале, Новом Порту и Мысе Каменном обустраивают детские игровые площадки.

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