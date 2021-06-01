За лето в Ямальском районе построят более шести километров дорог

Фото: администрация Ямальского района

За лето в поселениях Ямальского района планируют отремонтировать 2,5 километра дорог, а построить - более шести. Кроме того, в Яр-Сале участок ул. Советской и ул. Худи Сэроко также подлежит капитальному ремонту, а это 600 метров. Ремонтные работы продлятся до конца сентября.

Капитальный ремонт подразумевает укладку дорожных плит, тротуаров, ливневой канализации и благоустройство территории. Отметим, что благодаря устройству водоотведения, подтопление участков в весенне-осенний период будет минимизировано.

В Сеяхе уже начался первый этап строительства и реконструкции дорог, речь идет о улицах Ягельная, Береговая и Совхозная. Общая протяженность полотна - более трех километров.

В мкр. «Полярный» и «Полярный-2», находящихся в Яр-Сале, проложат более одного километра полотна, которое окольцует эти районы.

Текущий ремонт дорог в Новом Порту, Панаевске и Мыс Каменном включает перекладку старых дорожных плит с частичной заменой на новые. Ремонт планируется завершить к сентябрю 2021 года.

В Новом Порту будут приведены в порядок участки улиц Школьной и Советской, в Панаевске - Лаптандер Темни, Школьной, Новой и Вануйто Енсо, в Мыс Каменном - Геологов и дорога до аэропорта.