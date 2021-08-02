В Салехарде отсыпят пять километров дороги, ведущей к полигону ТБО

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается обустройство проезда к полигону ТБО. Согласно плану, нужно отсыпать более 5 километров дороги щебеночным камнем. Кроме того, необходимо обустроить водопропускные сооружения и 1,2 километра сетей электроснабжения.

На сегодняшний день отсыпано около трех тысяч метров дорожного полотна с уже обустроенными ливневками. По словам начальника регионального департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Сергея Егорова, работы по отсыпке завершатся в этом году.

- Новый полигон очень важен для Салехарда, учитывая наполненность старой свалки. Там будут перерабатывать деревянные бытовые и строительные отходы, а также резиновые автомобильные покрышки. Несомненно, введение данного объекта позитивно скажется на экологической ситуации в городе и его окрестностях, - сообщил депутат Государственной думы Владимир Пушкарев.

Мощность нового полигона в два раза выше имеющегося. Благодаря нему вопрос о складировании и утилизации ТКО в окружной столице будет решен на много лет.