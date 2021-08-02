На Ямал доставили почти 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Сейчас 17 800 доз препарата находятся на окружном складе СПИД-Центра, чуть позже его распределят по медучреждениям.

Напоминаем, что это четвертая зарегистрированная вакцина в России, разработанная специалистами центра им. Гамалеи. Она является облегченным вариантом «Спутник V» и не требует введения второй дозы препарата.

Сами ямальцы охотно идут на вакцинацию. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились около 146 тысяч человек, а более 121 тысячи жителей полностью завершили иммунизацию.

Сейчас в арктическом регионе оборудовано 78 прививочных пунктов, расположенных в удобных для северян местах. Каждый из них соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.