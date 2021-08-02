В Уренгое для жителей авариек сдадут сразу два дома

Фото: правительство ЯНАО

В поселке Уренгой Пуровского района готовятся сдать сразу два дома для жителей авариек. Они находятся в Первом микрорайоне и рассчитаны на 160 семей.

Для комфортной жизни во дворах уже имеются детская игровая и спортивная площадки и уложена тротуарная плитка. Кроме того, поблизости расположены центральный парк, школа, детские сады, КСК «Геолог» и магазины.

- В Пуровском районе за полгода построено более четырех тысяч квадратных метров жилья. Самый крупный объект - микрорайон Южный в Тарко-Сале. Здесь будет построено порядка 40 тысяч кв. метров жилья, а это новоселье для более чем 800 семей, - рассказал директор департамента строительства и жилищной политики округа - главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.

На сегодняшний день округ является лидером в УрФО по расселению ветхого жилья. На Ямале возводится 177 многоквартирных домов, площадь которых более полумиллиона квадратных метров. В этом году планируется ввести порядка 170 тысяч кв. метров жилья и расселить около 3 тысяч семей.