На Ямале программа расселения аварийного жилья опережает сроки

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале на сегодняшний день возводится 177 многоквартирников общей площадью более 500 тысяч кв. метров, большая часть из них будет отдана под программу переселение.

По словам главы региона Дмитрия Артюхова, сейчас стоит задача – до 2025 года расселить 1 миллион кв. метров аварийного жилья, всего около 24 тысяч семей обретут новые дома.

– Наша цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. В конце этого года мы должны выйти на цифру 330 тысяч квадратных метров, то есть поставленная задача будет выполнена на треть. С начала действия программы в новые квартиры уже переехали свыше пяти тысяч ямальских семей, а в конце года к ним добавятся еще более трех тысяч, – подчеркнул губернатор.

Одни из будущих новоселов – жители Лабытнанги. В городе признаны аварийными 173 дома, переселения ждут около 4 тысяч человек. Улучшить жилищные условия северян помогает нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого проведена колоссальная работа: от определения площадок под строительство до формирования инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры. Общий объем строительства к 2025 году должен составить более 136 кв. метров жилья.

Сначала в Лабытнанги будут расселены дома, которые признали аварийными до 2017 года – это 75 многоквартирников и 1 400 человек. Главная стройка на 4 дома развернулась в районе улиц Первомайская - Заполярная - Октябрьская - И. Путилина. Один из них строители планируют ввести в эксплуатацию уже в конце года, благодаря чему ключи от квартир получат жители 12-ти ветхих домов.

Рядом строится четырехэтажка на 103 квартиры, она рассчитана на переезд ямальцев из 22 аварийных домов, в числе которых дети-сироты. Продолжается строительство семиэтажек, куда переедут более 320 семей. Темпы набраны высокие, сдача одного из домов планируется уже в конце 2021-го. Также в городе идет подготовка участка под строительство еще одного многоквартирного дома по улице Первомайская, куда переедут 88 семей. В результате будут снесены еще 34 аварийных дома.

В целом на территории города сформировано 8 участков, на которых Фондом жилищного строительства ЯНАО планируется возвести 27 многоквартирников. Согласно поручению главы региона, проведены работы по формированию еще четырех земельных участков под строительство 14-ти жилых домов. К 2025 году очередь на переселение из ветхого жилья в городе будет полностью ликвидирована.