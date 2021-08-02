Волонтеры «Зеленой Арктики» приступили к расчистке берега реки в Сеяхе

Фото: Зеленая Арктика, соцсеть "ВКонтакте"

Волонтеры «Зеленой Арктики» прибыли в Сеяху для плодотворной работы. С 1 по 15 августа активисты будут наводить порядок на берегу реки, проводить образовательные занятия и знакомиться с культурой и обычаями местных жителей.

Напоминаем, что волонтеры посещают село уже в третий раз. В свой предыдущий визит они занимались просветительской работой с молодежью. В экспедиции принимали участие девять добровольцев из четырех регионов РФ, а также активисты из Салехарда.

В этот раз общественники продолжат очистку правого берега реки Се-Яха и начнут работы на левом. Также они проведут обучающие и игровые мастер-классы в Доме Культуры и возобновят серию интервью с местными жителями.

В скором времени станут известны анонсы мероприятий, подготовленных «Зелеными». Их расписание можно узнать в официальной группе волонтеров и в сельском Доме Культуры.