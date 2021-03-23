Волонтеры «Зеленой Арктики» приехали в Сеяху для просветительской работы с молодежью

Фото: администрация Ямальского района

Волонтеры «Зеленой Арктики» объявили о старте второй экосоциологической экспедиции в село Сеяха Ямальского района. Основная цель - работы с молодежью по направлениям «Экология», «Жилая среда» и «Жизненные планы молодежи».

В экспедиции принимают участие девять добровольцев ичетырех регионов РФ, а также активисты из города Салехарда.

Сейчас волонтеры уже добрались до села, где пробудут до конца недели. В их расписании: экологический квест, профориентационная игра, архитектурное макетирование, конкурс рисунков, а также настольные игры. Поучаствовать приглашают всех ребят.

- Нам интересно, чем живут сегодняшние школьники Сеяхи, каким видят свое будущее и будущее села, какую специальность планируют освоить и где жить. В то же время, мы верим, что наш жизненный опыт, профессиональные компетенции и разносторонние знания могут вдохновить ребят на воплощение своих самых смелых планов и мечтаний. Ведь в нашей команде молодые специалисты из разных городов и разных профессий, - рассказывают участники поездки.