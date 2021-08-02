Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко завершается благоустройство пешеходной зоны в мкр. Озерный. По словам главы города Елены Молдован, общий архитектурный облик получается современным и воздушным.

- Вокруг сосен строят террасы из поливуда - это долговечный и качественный древесно-полимерный композит. Он не царапается, не скользит, выдерживает морозы и, к тому же, выглядит эстетично, - отметила Градоначальница.

Здесь есть зоны для разных интересов: сцена для мини-концертов, игровая площадка для малышей, комната для мам и детей и крытая велопарковка. Все зоны соединит центральная променадная дорожка, по которой удобно ходить.

Кстати, для велосипедистов и скейтеров установили памптрек и рампу с правильной геометрией.

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