В Муравленко появится 15-метровая световая ротонда

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

По просьбам жителей в Муравленко продолжается благоустройство мкр. Солнечный. Один из главных этапов - преображение сквера «Дружба». Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Здесь появятся брусчатые и беговые дорожки, скульптурные формы, много красочных баннеров, рокарий и скамеечки, которые прекрасно завершат наполнение сквера, - рассказала глава города Елена Молдован.

Однако главной достопримечательностью станет 15-метровая световая ротонда. Это будет отличное место для семейных фотосессий. Строители уже собрали каркас и сейчас монтируют детали.

В целом работа по благоустройству сквера выполнена на 80 процентов.

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