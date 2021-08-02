В Салехарде завершается ремонт фасада здания Обдорского музея

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В Салехарде продолжается реконструкция здания по ул. Свердлова, д. 14, где располагается Обдорский музей. Дом был построен еще в начале прошлого столетия, поэтому нуждается в серьезном ремонте.

- Перед нами стоит задача - не только восстановить облик здания, но и создать центр с интересным смысловым наполнением исторического и культурного наследия. Важно, чтобы музей был интересен и людям старшего поколения, и молодежи, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Участвуют в обновлении интерьера старожил и краевед Людмила Липатова и руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия округа Елена Дубкова.

На данный момент подрядчик уже установил новые окна, выполнил чистовую отделку стен, заменил пол и смонтировал электропроводку. Также завершается ремонт фасада.

Открыть музей планируется ко Дню города - 12 сентября.