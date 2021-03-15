Фото: администрация Салехарда

В Салехарде представили новую концепцию Обдорского музея, расположенного по ул. Свердлова, 14. Напоминаем, что здание построили в 1906 году. Сейчас оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказали в городской администрации, в обновленном здании расположиться сам музейный комплекс, залы для мастер-классов и выставок, а также конференц-зал для творческих встреч. Собираются задействовать и внутренний дворик, там будут выставлять экспозиции под открытым небом. В ближайшее время концепцию дополнят новыми предложениями.

- Важно сделать музей с городской историей привлекательным для молодежи. И, конечно, нам нужен салехардский музей, чтобы все желающие смогли познакомиться с многовековой историей города на Полярном круге, - подчеркнула председатель городского объединения старожилов Салехарда Татьяна Гостюхина.

Планируется, что Обдорский музей откроет свои двери ко Дню города, тем самым став подарком для салехардцев.