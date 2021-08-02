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Недвижимость2 августа 2021 5:50

В Лабытнанги на месте будущего динопарка устанавливают игровые комплексы

Новое место отдыха обустраивают в мкр. Орбита
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается благоустройство территории вблизи спутниковой тарелки-ретранслятора в мкр. Орбита. Напоминаем, что там появится настоящий динопарк с динамическими фигурами динозавров и уютными зонами отдыха.

- Сейчас подрядчик монтирует водоотводные лотки. Также идут работы по устройству освещения территории, устанавливаются детские и спортивные игровые элементы. Саму тарелку-ретранслятор тоже ждет преображение, - сообщила глава города Марина Трескова.

Одна из особенностей сквера - ее планировка: дорожки с тихими зонами отдыха и интерактивными площадками придутся по вкусу и детям, и взрослым.

На завершение благоустройства осталось чуть больше месяца. Открыть парк власти планируют ко Дню города.