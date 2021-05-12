В Лабытнанги на месте пустыря появится динопарк

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги значительно преобразится территорию в мкр. Орбита, вблизи спутниковой тарелки-ретранслятора. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Здесь появится настоящий динопарк с динамическими фигурами динозавров и уютными зонами отдыха. Там, где нет зеленых насаждений, создадим открытую площадку «Солнечная система», на которой будут расположены макеты планет. Наша «Орбита» станет арт-объектом, дополняющим концепцию зоны отдыха, - рассказала градоначальница.

Займется благоустройством ООО «Ямалжилстрой». Его сотрудники уже начали подготовку территории. Согласно планам, пустырь преобразится в место для комфортного отдыха всего за сто дней.

- Подчеркну, что мкр. Орбита находится в стадии развития, здесь возводится новая школа, продолжится жилищное строительство. В дополнение мы проектируем дороги и линии освещения, которых раньше не было, - добавила Марина Трескова.