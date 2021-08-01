На автодороге Салехард - Надым продлили запрет на движение транспорта на два месяца. Фото: Правительство ЯНАО

Движение транспорта по автодороге «Салехард – Надым» будет закрыто как минимум до конца сентября 2021 года. По данным департамента транспорта ЯНАО, это не касается фур, которые перевозят продукты питания, лекарства и воду.

В приказе департамента значится, что временное прекращение транспорта запланировано со 2 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года.

- Ввести на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ямало-Ненецкого автономного округа Сургут — Салехард, участок Надым — Салехард, км 1000 — км 1291 временное прекращение движения транспорта, - говорится в приказе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что на дороге Салехард - Надым идут восстановительные работы. Необходимо привести в порядок восемь километров.