На дороге Салехард - Надым идут восстановительные работы

Фото: правительство ЯНАО

На дороге Салехард - Надым активно идут восстановительные работы. Специалисты выявили подвижные участки грунтов и начали ремонт, всего надо привести в порядок восемь километров. Отметим, что длина всей дороги - 344 километра, из них заасфальтирован 161 километр, в переходном типе покрытия - 183 километра.

- Ситуация показала, что решение оставить часть трассы без асфальта и наблюдать за поведением грунтов с помощью ученых было верным. Эта стремительная и многоводная весна позволила нам выявить некоторые участки, с которыми теперь нужно плотно работать. Они не большие. Однако принято решение о проведении всесторонней проверки для выявления факторов, которые привели к закрытию дороги. Проверка ведется всесторонняя. Решения будут приняты соответствующие, вплоть до кадровых, - заявил заместитель губернатора Александр Подорога.

Сейчас ведется отбор грунта на деформированных участках, чтобы рассчитать оптимальный вариант усиления дороги. Чтобы стабилизировать влажность грунтов, идет углубление боковых канав и «просушка» дороги. Всего между Салехардом и Надымом имеются четыре участка со сложным грунтом, их общая длинна - 12 километров.

Чтобы быстрее восстановить движение по дороге, на сложных участках увеличено количество техники и работников. С 15 мая специалисты приступили к заготовке щебня, с участка вывозится слабый грунт. Кроме того, чтобы разгрузить дорогу от тяжелых автомобилей, доставляющих продукты в крупные сетевые магазины Салехарда, было принято решение, отправлять груз по воде. Для этого организованы несколько дополнительных паромных рейсов. Таким образом, дорожные специалисты смогут проводить работы без помех.