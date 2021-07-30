В Муравленко появится детская площадка в виде межпланетной станции

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети
В Муравленко заканчивается благоустройство двора по ул. Пионерская, 28. Сейчас там устанавливают детскую площадку с интересным названием «Космос».
- На первый взгляд, действительно, напоминает межпланетную станцию. Работы по установке в стадии завершения. Осталось оборудовать площадку мягким прорезиненным покрытием и закончить монтаж игровых форм, - рассказала глава города Елена Молдован.
Также она отметила, что двор, в целом, заметно изменился - уложен асфальт и появились тротуары.
- Подрядчик сохранил деревья, это хорошо. Сосны во дворе гораздо старше тех, кого они будут укрывать от жаркого солнца, - добавила градоначальница.
Отметим, что в этом году в городе появятся две новые детские площадки, а на девяти частично обновят конструкции.
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