В Муравленко появится детская площадка в виде межпланетной станции

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко заканчивается благоустройство двора по ул. Пионерская, 28. Сейчас там устанавливают детскую площадку с интересным названием «Космос».

- На первый взгляд, действительно, напоминает межпланетную станцию. Работы по установке в стадии завершения. Осталось оборудовать площадку мягким прорезиненным покрытием и закончить монтаж игровых форм, - рассказала глава города Елена Молдован.

Также она отметила, что двор, в целом, заметно изменился - уложен асфальт и появились тротуары.

- Подрядчик сохранил деревья, это хорошо. Сосны во дворе гораздо старше тех, кого они будут укрывать от жаркого солнца, - добавила градоначальница.

Отметим, что в этом году в городе появятся две новые детские площадки, а на девяти частично обновят конструкции.

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