Фото: скриншот из видео

В Лабытнанги юный вандал разбил малую архитектурную форму по ул. Гагарина. Инцидент засняла камера видеонаблюдения.

На видео отчетливо заметно, как ребенок несколько раз пинает ногой установленную форму, а затем, когда в ней образуется дыра, убегает.

Смотреть видеосюжет В Лабытнанги разыскивают малолетнего вандала, сломавшего уличное украшение

- Личность малолетнего правонарушителя устанавливается. Мальчика и его родителей ожидает неприятное общение со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудниками полиции, а также возмещение материального ущерба, причиненного объекту благоустройства, - сообщили в городской администрации.

Также власти призвали всех родителей проводить профилактические беседы с детьми об ответственном отношении к городскому имуществу и на собственном примере воспитывать культуру поведения.

Смотреть видеосюжет В Лабытнанги разыскивают малолетнего вандала, сломавшего уличное украшение

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