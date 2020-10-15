В Лабытнанги девочки, испортившие теплую остановку, навели в ней порядок

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Происшествие в тёплой остановке с двумя девочками, о котором рассказала глава Лабытнанги, вызвало большой резонанс. Узнали о случившемся и родители юных нарушительниц, которые незамедлительно приняли меры.

-Благодарю родителей девочек за ответные звонки, кроме того, мне прислал сообщение папа одной из девочек. Вместе с детьми они вышли на остановку и восстановили там чистоту. Хочу поблагодарить родителей за правильную оценку происшествия и принятые меры. Я уверена, что девочки всё поняли. И вырастут настоящими патриотами города, - написала Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также она попросила всех родителей напомнить своим детям правила поведения в общественных местах.

-Видеокамеры установлены во многих точках города, в том числе в новых тёплых павильонах. Но не это должно останавливать от плохих поступков, а ваш личный пример, ваше личное отношение к городу, ваши воспитание и постоянный контроль, - сообщила градоначальница.