Фото: личная страница Елены Молдован в соцсетях

В следующем году в Муравленко благоустроят сквер Победы. Напоминаем, что это один из проектов, выдвинутый на голосование в рамках «Формирования комфортной городской среды». В нем приняли участие 4 978 горожан.

Муравленковцам были предложены следующие проекты: мкр. Юбилейный (сквер Победы - 2 этап); мкр. Солнечный ( территория по ул. Дружбы народов в районе школы № 5); детская игровая площадка в мкр. Ямальский (в районе дома № 3 по ул. Украинских строителей).

В итоге большинство участников отдали свой голос за сквер Победы - 2 379 жителей.

- Это важное решение горожан. Реализовать проект планируем в 2022 году. Искренне благодарю жителей, принявших участие в опросе, а также организаторов - кураторов и волонтеров за активную жизненную позицию, - сказала глава города Елена Молдован.