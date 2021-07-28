В Ноябрьске устранили последствия ливня, затопившего город в минувшие выходные

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске устранили последствия ливня, который затопил город в минувшие выходные. Напоминаем, что 24 июля за полчаса выпала месячная норма осадков. Оперативные службы несколько дней работали в режиме повышенной готовности. Особо остро проблема подтопления стояла в микрорайоне «Арктика» из-за его топографического расположения. Лужи здесь откачивали помпами.

- В настоящее время проблему удалось решить, во дворах и на проезжей части, в том числе по дороге в детский сад «Морозко», сухо. Также для профилактики цветения, которое могло возникнуть из-за сильной влажности, в микрорайоне проводят обработку дезинфицирующими средствами, - рассказали в городской администрации.

Сейчас АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» заканчивает работы на КНС- 1, которая размещена в микрорайоне. Участок дороги на улице Муравленко, который в связи с работами был перекрыт, уже в ближайшее время откроют для автомобилистов.