«Везде пахнет фекалиями»: в Ноябрьске канализационные стоки затопили целый район

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Затопленная улица.

В Ноябрьске жители микрорайона Арктика оказались заложниками неприятной ситуации: всю территорию залили канализационные стоки. О случившемся рассказали сами жители, разместив пост в паблике «Происшествия Ноябрьск» вечером, 25 июля.

- Весь микрорайон Арктика (от перекрестка до парогазовой установки) затопило канализацией. У крайних домов воды выше колена. Везде пахнет фекалиями. С утра перегорожена дорога от перекрестка до перекрестка, проложены большие трубы, что-то качают. А целый микрорайон задыхается. Детей всех загнали по домам, - написал анонимный пользователь.

На фото, которые приложил горожанин, видно огромные лужи, опоясывающие жилые дома и дороги.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

Как только пост появился в соцсети, под ним сразу же развернулась оживленная дискуссия. Горожане активно обсуждают сложившуюся ситуацию, выкладывая фотографии с места аварии.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

По словам жителей, потоп случился из-за сильных дождей. Вода попала в канализационные коллекторы через негерметичные колодцы, и сейчас канализация не справляется с такой нагрузкой.

Также граждане считают, что после слива вод необходимо продезинфицировать весь район.

- Как бы там не было, район необходимо дезинфицировать, чтоб вездесущие детки не подхватили кишечную заразу, - написала местная жительница Людмила.

В скором времени землячку поддержала еще одна горожанка. По ее словам, особенно тщательно надо дезинфицировать подвалы, поскольку дождь не сможет вымыть оттуда бактерии, вызывающие кишечную инфекцию.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, на месте потопа уже вторые сутки работают сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска», МЧС, а также ГО и ЧС. Они делается все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить возникшую проблему.

Также в мэрии добавили, что ситуацию осложнило наличие в микрорайоне Канализационно-насосной станции-1, которую тоже затопило. По информации службы ЕДДС - в субботу выпала трехмесячная норма осадков.