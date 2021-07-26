«Везде пахнет фекалиями»: в Ноябрьске канализационные стоки затопили целый район

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Затопленная улица.
В Ноябрьске жители микрорайона Арктика оказались заложниками неприятной ситуации: всю территорию залили канализационные стоки. О случившемся рассказали сами жители, разместив пост в паблике «Происшествия Ноябрьск» вечером, 25 июля.
- Весь микрорайон Арктика (от перекрестка до парогазовой установки) затопило канализацией. У крайних домов воды выше колена. Везде пахнет фекалиями. С утра перегорожена дорога от перекрестка до перекрестка, проложены большие трубы, что-то качают. А целый микрорайон задыхается. Детей всех загнали по домам, - написал анонимный пользователь.
На фото, которые приложил горожанин, видно огромные лужи, опоясывающие жилые дома и дороги.
Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".
Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".
Как только пост появился в соцсети, под ним сразу же развернулась оживленная дискуссия. Горожане активно обсуждают сложившуюся ситуацию, выкладывая фотографии с места аварии.
Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".
По словам жителей, потоп случился из-за сильных дождей. Вода попала в канализационные коллекторы через негерметичные колодцы, и сейчас канализация не справляется с такой нагрузкой.
Также граждане считают, что после слива вод необходимо продезинфицировать весь район.
- Как бы там не было, район необходимо дезинфицировать, чтоб вездесущие детки не подхватили кишечную заразу, - написала местная жительница Людмила.
В скором времени землячку поддержала еще одна горожанка. По ее словам, особенно тщательно надо дезинфицировать подвалы, поскольку дождь не сможет вымыть оттуда бактерии, вызывающие кишечную инфекцию.
Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, на месте потопа уже вторые сутки работают сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска», МЧС, а также ГО и ЧС. Они делается все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить возникшую проблему.
Также в мэрии добавили, что ситуацию осложнило наличие в микрорайоне Канализационно-насосной станции-1, которую тоже затопило. По информации службы ЕДДС - в субботу выпала трехмесячная норма осадков.