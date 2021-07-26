В Салехарде в День города откроется выставка-ярмарка садоводческих достижений

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде в День города откроется выставка-ярмарка #удачник. Она развернется в Городском саду 12 сентября с 12:00 до 17:00.

Участники продемонстрируют всем собравшимся овощи, фрукты и ягоды со своего огорода, поделятся секретами домашнего маринада и покажут изделия ручной работы для украшения участков. Кроме того, там можно будет обменяться саженцами редких растений.

Заявки на участие принимаются по телефону: +7 (34922)33-30-8.

Также напоминаем, что в день рождения ямальской столицы откроется первый блошиный рынок. Он будет работать на пешеходной зоне улицы Ленина, рядом со скульптурной композицией «Млечный путь». Здесь салехардцы смогут обменять или показать предметы интерьера: мебель, антиквариат, текстиль, посуду, картины, статуэтки, игрушки, открытки или любые другие вещи прошлых лет.