Фото: администрация Салехарда

В Салехарде в День города откроется первый блошиный рынок. Автором инициативы выступили сотрудники Централизованной библиотечной системы города, предложив жителям стряхнуть пыль времен со старинных вещей и вынести их в свет.

Блошиный рынок будет работать на пешеходной зоне улицы Ленина, рядом со скульптурной композицией «Млечный путь». Здесь салехардцы смогут обменять или показать предметы интерьера: мебель, антиквариат, текстиль, посуду, картины, статуэтки, игрушки, открытки или любые другие вещи прошлых лет.

Уже начался сбор информации и предварительных заявок для участия в ярмарке. С вопросами, предложениями и записью на мероприятие можно обратиться по телефону: 4-02-50 - Централизованная библиотечная система.

Напоминаем, что в этом году областная столица отметит свое 426-летие 12 сентября.