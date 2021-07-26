Ноябрьский Центр Патологии речи переедет в новое здание

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжается ремонт здания по адресу: ул. 8 Марта д.6, куда переедет Центр патологии речи. Напоминаем, что это реабилитационное отделение открылось в городе в январе текущего года, и уже тогда стало понятно, что специалистам не хватает места.

Накануне глава города Алексей Романов и главврач Ноябрьского ПНД Александр Кетов осмотрели новое здание.

- Родители очень ждут, когда центр заработает в полную силу. Благодаря медицинским специалистам, дети получают специализированную и реабилитационную помощь, - сообщил градоначальник.

В отремонтированных помещениях разместят 13 кабинетов, где будут вести приемы психотерапевты, психиатры, психологи и логопеды, а также физиотерапевт, врач лечебной физкультуры и кинезиотерапевт.

Всего центр сможет обслуживать около 200 детей в возрасте от двух лет. Переезд запланирован уже этой осенью.