В Ноябрьске появится современный центр патологии речи

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьском психоневрологическом диспансере откроют современный центр патологии речи. Планируется, что уже этой осенью он примет первых пациентов. Ребята смогут получить специализированную и реабилитационную помощь в виде интенсивных занятий длительностью около двух-трех недель.

Как отмечают специалисты, такой Центр очень необходим городу и округу. Ближайшее аналогичное учреждение находится в Тюмени и доступно, к сожалению, не всем.

Накануне глава города Алексей Романов провел в большом зале администрации круглый стол с поставщиками медицинских и социальных реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из главных задач прошедшей встречи - не только презентация деятельности, но и обмен мнениями и предложениями по сотрудничеству и взаимодействию.

Например, некоммерческая организация социально-реабилитационного центра «Адаптация», которая с декабря 2020 года состоит в реестре поставщиков социальных услуг по ЯНАО, уже сейчас организовывает занятия с использованием устройства «Форбрэйн». А общественная организация города Ноябрьска «Солнечный круг» предлагает не медикаментозное лечение по методике «Томатис».

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