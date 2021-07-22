В Муравленко поймали рецидивистку с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Муравленко задержал местную жительницу 1990 года рождения, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Ранее она уже имела проблемы с законом.

- В ходе личного досмотра у гражданки нашли сверток с порошкообразным веществом, в котором, согласно заключению эксперта, находился наркотик синтетического происхождения массой 0,32 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание северянка пояснила, что приобрела наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помогло женщине уйти от ответственности. Сейчас она обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Также ей грозит до трех лет тюрьмы.

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