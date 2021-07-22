Житель Нового Уренгоя отправится в тюрьму за спрятанные наркотики

Житель Нового Уренгоя отправился в тюрьму за спрятанные наркотики
Фото: Ольга Крыльцова
В Новом Уренгое вынесли приговор местному жителю 1984 года рождения. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Мужчину задержали 28 апреля, в ходе обыска у него нашли свертки с порошкообразным и прессованным веществом.
- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 1,26 грамма и наркотиком растительного происхождения массой 0,9 грамм, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.
В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять.
Тем не менее, на мужчину завели уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». А в июле суд приговорил его к трем годам и трем месяцам в колонии общего режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Тарко-Сале задержали мужчину, прятавшего наркотики в рукаве куртки. Возбуждено уголовное дело (подробнее)