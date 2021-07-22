В Надыме пройдет окружной конкурс по автомногоборью среди юных ямальцев

Фото: правительство ЯНАО

В Надыме с 16 по 20 сентября пройдет окружной конкурс по автомногоборью среди юных ямальцев.

Юноши и девушки от 14 до 16 лет продемонстрируют знания правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также примут участие в практическом этапе по фигурному вождению автомобиля и замене колеса.

Заявки на участие принимаются до 8 сентября. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Мероприятие призвано привлечь внимание подростков к теме безопасности дорожного движения, закрепить их знания в области ПДД и воспитать законопослушных участников дорожного движения.

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