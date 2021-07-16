На Ямале выберут лучшую «Автоледи»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ямальских «автоледи», имеющих водительские права категории «В», приглашают к участию в окружном конкурсе по автомобильному многоборью среди женщин. Он пройдет с 25 по 26 сентября в Новом Уренгое.

Участницам предстоит пройти ряд испытаний и показать свои навыки в классическом скоростном маневрировании, основах оказания первой помощи пострадавшим в аварии и, конечно же, продемонстрировать знание ПДД.

Подать заявку можно будет с 9 по 30 августа. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО в разделе «События».

Уточнить необходимую информацию можно по телефону: +7(34922) 2-41-98.