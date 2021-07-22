Правительство ЯНАО, Аэромакс и Почта России будут развивать беспилотную доставку

Фото: Правительство ЯНАО

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 было подписано соглашение о развитии почтово-логистических услуг и запуске беспилотной аэродоставки грузов Почты России. Документ подписали заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, заместитель генерального директора АО «Почта России» по логистике Игорь Чебунин и генеральный директор ООО «Аэромакс» Сергей Ахметшин.

До конца года запланировано провести первые полеты беспилотников для доставки почты. Для этого «Аэромакс» будет использовать беспилотную авиационную систему на базе беспилотного воздушного судна вертолетного типа БВС-ВТ. Аппарат способен доставлять грузы весом до 100 килограммов.

– В рамках проекта «Аэромакс» создаст беспилотную авиационную систему, характеристики которой максимально соответствуют потребностям партнеров при решении задач по транспортировке грузов. На базе уже имеющихся наработок и благодаря тесному сотрудничеству с Почтой России мы сможем улучшить транспортную инфраструктуру региона и наладить постоянную связь с отдаленными и труднодоступными районами ЯНАО, – рассказал генеральный директор ООО «Аэромакс» Сергей Ахметшин.

– В России огромное количество населенных пунктов находится в удаленных и труднодоступных районах, что усложняет логистику. В арктической зоне рейсовая авиация часто не может взять дополнительный почтовый груз на борт, а наземным транспортом до большинства населённых пунктов не добраться. Для жителей таких мест беспилотная авиация – это возможность наравне с другими потребителями быстро и удобно получать посылки из интернет-магазинов. Мы надеемся на успешное проведение испытаний и дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами, – отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов подчеркнул, что в округе уже несколько лет существует опыт использования беспилотной авиации. В арсенале ямальских спасателей имеются беспилотные летальные аппараты дальнего действия, которые используются при проведении поисково-спасательных работ, мониторинге паводковой ситуации и обнаружении природных пожаров.

– Применяются беспилотники и для других важных целей, с их помощью проводятся съёмки местностей, выявляются нарушения законодательства в сфере охраны природы, ведутся поиски пропавших людей. Кроме этого, для более эффективного и широкого применения планируется внедрение нейросетевых систем, позволяющих автоматически находить и идентифицировать объекты в режиме реального времени. Реализация проекта «Беспилотная аэродоставка грузов» позволит повысить качество логистического сервиса и снизить стоимость доставки почты и грузов в труднодоступных населенных пунктах Ямала, и, как следствие, повысить качество жизни населения, – сказал заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

Беспилотная авиация в ЯНАО развивается по инициативе главы округа Дмитрия Артюхова. В жаркую погоду все беспилотники патрулируют территорию для обнаружения лесных пожаров. Сигнал о задымлении и возгорании техника передает через специальные трансляторы диспетчеру, что позволяет оперативно среагировать и ликвидировать очаг. Кроме того, беспилотники используются при поиске людей и в целях экологического мониторинга.