На Ямале введут федеральный «Семейный тариф» на авиаперелеты

Фото: Правительство ЯНАО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования семейных перелетов, согласовано которому будет выделено 1,35 миллиардов рублей на 46 авиамаршрутов. В частности, установлена предельная стоимость билетов – до 10 900 рублей.

По правилам семейной поездки приобретаются билеты с единым бронированием на ребенка и сопровождающего его взрослого. Среди определенных правительством маршрутов есть и пользующиеся спросом у ямальцев – из Тюмени и Екатеринбурга. Так, поездки в другие регионы станут более доступными, а в совокупности с ямальскими льготами получится существенно сэкономить.

Всего в регионе действуют 34 межрегиональных маршрута, их стоимость регулируется бюджетов ЯНАО. На них установлена единая цена – от 7 000 до 9 900 рублей. Чаще ямальцы летают в Екатеринбург, Тюмень, в Москву и Санкт-Петербург. Многодетные семьи Ямала покупают билеты за 2 500 рублей на каждого ребенка. Данная мера поддержки была введена губернатором округа Дмитрием Артюховым, она действует с апреля 2019 года.

– Семьям с детьми очень важно иметь возможность выехать на отдых по доступной цене. Третий год на Ямале работает программа льготных авиаперелетов для многодетных. Получаю много хороших отзывов от родителей. Раньше их расходы на дорогу доходили до 100 тысяч рублей, теперь сократились в несколько раз. Так, рост пассажиропотока на южных направлениях позволяет нам уже сегодня говорить о том, что в следующем году Ямал увеличит количество субсидируемых прямых рейсов из наших северных городов в аэропорты южных регионов - Краснодара, Сочи и Симферополя. Благодаря решениям о фиксированной стоимости авиабилета для детей из многодетных семей и субсидированию самых популярных маршрутов возможности для путешествий по стране у северян значительно выросли. Уверен, что аналогичное решение на федеральном уровне также покажет эффективность и расширит возможности семей летать по России на выгодных условиях, – прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На сегодня по льготной стоимости приобретено более 28 000 билетов, причем количество перевозимых детей растет год от года. Если в самом начале это было 8 319 юных северян, то в 2020-м, несмотря на пандемийные ограничения, показатель превысил отметку в 10 000. С начала этого года уже приобретено 9 450 льготных билетов.

Отметим, что количество субсидируемых маршрутов с каждым годом увеличивается: полетная сеть выросла с 21 до 34-х льготных межрегиональных маршрутов.