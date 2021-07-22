Пожилая ноябрянка провалилась в лужу с кипятком Фото: Ольга Крыльцова

Пожилая ноябрянка провалилась в яму с кипятком. Трагедия произошла на ул. Холмогорская вечером, 21 июля, где накануне произошел прорыв теплосети.

Коммунальщики специально обвязали место аварии лентой, чтобы обезопасить прохожих, однако женщина не захотела обходить яму и зашла за ограждение. По словам очевидцев, она оступилась и упала в кипяток, сильно повредив руки.

На место происшествия незамедлительно приехала «скорая помощь» и отвезла женщину в больницу.

Напоминаем, что минувшей зимой в городе произошло еще одно ЧП, связанное с прорывам теплосети. Во дворе дома №50 по улице Ленина такси провалилось в яму с кипятком. К счастью, тогда все закончилось благополучно. Водитель сам смог выбраться из машины, не получив повреждений.