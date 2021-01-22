Повсюду туман: в Ноябрьске такси провалилось в яму с горячей водой

Фото: Реальный Ноябрьск, соцсеть ВКонтакте

В Ноябрьске произошло чрезвычайное происшествия, связанное с коммунальными сетями. Во дворе дома №50 по ул. Ленина такси провалилось в яму с кипятком.

Произошло это из-за прорыва трубы - горячая вода сильно размыла дорожное покрытие и заволокло двор туманом. По словам местных жителей, авария случилась еще 13 января, однако к ремонту так никто и не приступал.

К счастью, пострадавших нет. В момент происшествия в машине находился только водитель. Выбраться наружу он смог самостоятельно, чего нельзя сказать о самом автомобиле.

Фото: Реальный Ноябрьск, соцсеть ВКонтакте

Как сообщили в «Энерго-газ-Ноябрьске», прорыв, предположительно, произошел на внутриквартальных сетях из-за морозов, и все это время он находился на контроле.

Теперь же, когда ситуация усугубилась, с ремонтом затягивать не намерены, даже не смотря на морозы. Для этого в домах №48 и 50 по ул. Ленина на время отключат отопление.

Напоминаем, что во время проведения ремонтных работ потребители оплачивают только тот объем ресурса, который поступил в дом и был использован для предоставления коммунальных услуг. В таких случаях УК делает перерасчет.