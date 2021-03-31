В Салехарде может открыться первый блошиный рынок

Фото: Централизованная библиотечная система Салехарда

В Салехарде в День города может открыться первый блошиный рынок. С таким предложением выступила Централизованная библиотечная система города.

- Предлагаем в этом году стряхнуть пыль времен со старинных вещей и собраться всем на блошином рынке, где появится отличная возможность похвастаться, обменяться и просто посмотреть на антикварные вещи, предметы старины и прочие специфические товары, - написали сотрудники учреждения в своих соцсетях.

Задать вопросы и высказать предложениями можно по телефону: 4-02-50.

Напоминаем, что в этом году областная столица отметит свое 426-летие 12 сентября.