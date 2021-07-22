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Общество22 июля 2021 6:04

В Шурышкарском районе проверяют безопасность конструкций жилых домов

Для этого в село приехала специальная комиссия
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

На этой неделе в селе Мужи Шурышкарского района работает выездная комиссия. Она оценивает состояние капитальных объектов, основная часть которых - многоквартирные жилые дома. Это первый этап межведомственного плана действий для организации геотехнического мониторинга.

Проведение мониторинга позволит своевременно фиксировать изменения конструкций сооружений, выявлять отклонения и принимать меры, которые помогут избежать негативных процессов.

- В перечень объектов для обследования вошли 17 многоквартирных домов и одно административное здание. Все они будут обследованы в ближайшие дни. Ведется совместное комиссионное обследование, визуальный осмотр, проводится фотофиксация, - рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Напоминаем, что организация геомониторинга грунтовых оснований под жилыми домами в селе Мужи была разработаны по итогам встречи с губернатором округа Дмитрием Артюховым 12 мая текущего года.