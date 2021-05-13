Глава Шурышкарского района отчитался перед губернатором о положении дел

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой Шурышкарского района Олегом Поповым, чтобы обсудит развитие муниципалитета на ближайший год.

Среди главных задач - расселение аварийного фонда и строительство новых социальных объектов. Сейчас в районе возводят семь многоквартирных домов. В 2023 году в Мужах планируется ввести новый жилой комплекс Юганский, куда переедет более ста семей. Там будет все необходимо: детская площадка, прогулочные зоны, беговые дорожки и парковки.

Также в этом году откроется детский сад на 40 мест в Лопхарях, там уже идет благоустройство территории и подключение к сетям теплоснабжения. В Овгорте продолжается строительство школы на 240 учеников, ее сдадут в следующем году.

Кроме того, планируется строительство больничного комплекса на 70 коек с поликлиникой в Мужах, детского сада на 120 мест в Шурышкарах и участковой больницы в Горках.

Сейчас в районе приступают к реализации программы формирования комфортной городской среды. В этом году запланировано создание двух спортивно-игровых комплексов в Мужах и по одному в Горках и Овгорте.