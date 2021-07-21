В Тазовском районе вахтовик убил коллегу ударом доски по голове Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе расследуют уголовное дело с участием вахтовика. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Все началось с того, что в ночь на 20 июля в кювете строящейся дороги на территории одного из месторождений было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На место тут же выехала следственно-оперативная группа, установившая обстоятельства случившегося.

- Преступление произошло вечером 19 июля. Между двумя рабочими - вахтовиками подрядной коммерческой организации - произошел конфликт. Обвиняемый, 35-летний мужчина, ударил коллегу доской по голове. От полученных телесных повреждений житель Кемеровской области скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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