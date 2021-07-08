В Приуральском районе двое пьяных вахтовиков до смерти забили третьего Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе расследуют уголовное дело с участием трех вахтовиков. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, двое из них обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По данным следствия, происшествие случилось в вахтовом поселке с 5 на 6 июля в одном из вагончиков. В ту ночь мужчины распивали алкоголь, а затем между хозяевами и их гостем произошла ссора, в ходе которой двое мужчин избили третьего. После потерпевший смог добраться до своего вагончика, где скончался от полученных травм, - добавили в ведомстве.

Сейчас оба подозреваемых задержаны. Расследование продолжается.