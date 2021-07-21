В Губкинском переносят небезопасные пешеходные переходы

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском приступили к переносу двух пешеходных переходов по ул. Нефтяников. «Зебры» предстоит убрать в районе домов №2/42 и № 3/38.

По словам главы города Андрея Гаранина, эти пешеходные переходы небезопасны. Так, «зебра» в районе здания №2/42 расположена прямо перед выходом, а переход у дома №3/38 - вблизи выездов из жилых зон двух микрорайонов. Именно поэтому принято такое решение.

- Вы знаете, что один из главных приоритетов в нашей работе - это безопасность, особенно на дорогах. Новые пешеходные переходы должен быть умным и удобными, - подчеркнул градоначальник.

До конца августа в Губкинском усовершенствуют более 20 пешеходных переходов по всему городу.

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