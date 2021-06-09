В Губкинском появятся новые пешеходные переходы, светящиеся в темноте

Фото: администрация Губкинского

Власти Губкинского всерьез взялись за ремонт улиц. В этом году рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе заменят асфальт, дорожные фонари, установят новые светофоры и дорожные знаки, а также обустроят пешеходные переходы.

- Мы запланировали колоссальный объем работ по пешеходным переходам. Все они будут интерактивные с системой GoboPro. Если даже выпадет снег, они будут светиться, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Также он уточнил, что по всей территории будет сделано дополнительное освещение и повторители, чтобы водитель знал о приближающемся переходе. Кроме того, зебры могут появиться возле детских игровых площадок, садиков и школ.

- Сейчас вместе с ГИБДД смотрим законность этих действий, если получится, то обязательно проведем работы, поскольку безопасность наших детей - это отдельный приоритет, - добавил градоначальник.

Всего за лето планируется обустроить 22 пешеходных перехода. Напоминаем, что в прошлом году первая в городе подсвеченная зебра появилась на проспекте Губкина возле школы №5.